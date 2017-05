São 31 os títulos de produção e coprodução alemã que estão participando da 36ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Entre esses filmes, apoiados pela German Films para o especial FOCO ALEMANHA, está NOSFERATU, de FW Murnau (1922), um dos filmes de terror mais influentes da história do cinema, que terá apresentação especial na área externa do Auditório Ibirapuera, no dia 2 de novembro, às 20h.

Dentro da programação da Mostra, FW Murnau, chamado de “o maior diretor de cinema que os alemães já conheceram”, estará ao lado de outros diretores emergentes e que representam o melhor do cinema alemão contemporâneo. Nesse espírito de partilha Brasil-Alemanha, a Mostra exibe filmes como BARBARA, de Christian Petzold (nomeado para representar a Alemanha no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na Academia); FELICIDADE (BLISS – GLÜCK), de Doris Dörrie e KILL ME, de Emily Atef.

Completando esta iniciativa alemã, estarão em São Paulo os diretores: Pola Beck, Anika Wangard, Hendrik Handloegten, Wolfgang Dienslage, Christian Klandt, Jan Ole Gerster e Sarah Judith Mettke. O famoso ator alemão Burghart Klaussner, faz parte do painel do júri internacional.

Além da exibição de filmes, a Mostra apoia a realização de encontro de profissionais do mercado audiovisual do Brasil e da Alemanha, produzido pela FilmCup, para discutir projetos de coprodução entre os dois países. Os encontros acontecem no Itaú Cultural, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, a partir das 11h. Às 18h e às 20h, haverá exibição de filmes alemães no mesmo local.

LISTA DE FILMES DO FOCO ALEMANHA:

NOSFERATU Friedrich Wilhelm Murnau

ALÉM DO HORIZONTE Pola Schirin Beck

FORMENTERA Ann-Kristin Reyels

O PESO DA CULPA Lars- Gunnar Lotz

TRANSPAPA Sarah Judith Mettke

BARBARA, Christian Petzold

FELICIDADE Doris Dörrie

VOANDO ALTO Bernd Böhlich

PARA ELISE Wolfgang Dinslage

INFERNO Tim Fehlbaum

IMPLOSÃO Sören Voigt

O PERDÃO Matthias Glasner

PROMETENDO A LUA Hans Steinbichler

BRUTAL Markus Busch

A ÚLTIMA AMBULÂNCIA DE SÓFIA Ilian Metev

SPEED- EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO, Florian Opitz

UMA JANELA PARA O VERÃO, Hendrik Handloegten

THREE QUARTER MOON – DREIVIERTELMOND, Christian Zübert / GERMANY

QUATRO DIAS EM MAIO, Achim von Borries

HANNAH ARENDT, Margarethe von Trotta

MEUS TREZE ANOS Christian Klandt

A TERRA QUE RESPIRA Thomas Riedelsheimer

CAMP 14 – TOTAL CONTROL ZONE, Marc Wiese

TEMPO DE CRISE Anika Wangard

OS VISITANTES Constanze Knoche

OH BOY, Jan Ole Gerster

FIM DE SEMANA EM CASA, Hans-Christian Schmid

FORTALEZA Kirsi Marie Liimatainen

KILL ME Emily Atef

MAR CALMO Volker Schlöndorff

AS HISTÓRIAS DO SR. SPALEK, Gregor Eppinger

CAMINHO PARA O PASSADO, Didi Danquart