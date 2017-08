Em 1967, o cineasta Leon Hirszman (1937 – 1987), resolveu transformar a canção “Garota de Ipanema”, hit planetário criado três anos antes por Tom e Vinícius, em filme. Ele vinha de outra adaptação, “A Falecida”, de Nelson Rodrigues. Este filme não alcançara sucesso comercial, nem teria agradado ao dramaturgo. Diziam as más línguas que Nelson achara a adaptação de Leon desprovida de humor e voltada em demasia à “denúncia” da alienação da pequena burguesia suburbana. Só à protagonista, Fernanda Montenegro, por quem o “anjo pornográfico” nutria amor além do platônico, teria agradado. O tempo passou e a história fez justiça ao primeiro longa de Leon. Mas “Garota de Ipanema”, ao estrear, foi um fracasso comercial e… artístico. Para transformar a canção em filme, o cineasta pediu ajuda a três pesos-pesados (Vinícius, Glauber e Eduardo Coutinho) que assinaram o argumento. Com o amigo Coutinho, com quem comungava ideário político e artístico, Leon escreveu o roteiro. Para a fotografia, foi chamado o nome de ponta do momento: o argentino Ricardo Aronovich. Suas imagens em “Os Fuzis”, de Ruy Guerra, e “São Paulo S.A.”, de Person, estão impressas no imaginário do Cinema Novo. Tudo o que o Brasil tinha de melhor foi convocado para brilhar em todos os créditos do filme. Inclusive na feitura dos próprios créditos, que ficaram a cargo do artista plástico Glauco Rodrigues (com David Drew Zing na retaguarda). Na montagem, outro craque: Nello Melli. Na trilha sonora, Vinícius e parceiros (além de Tom: Ary Barroso e Paulo Soledad). Abriu-se espaço até para o mais talentoso discípulo do poeta, um jovem de olhos cor de ardósia, Chico Buarque (com “Noite dos Mascarados”). Na direção musical e nos arranjos, dois monumentos: Luizinho Eça e Eumir Deodato. E o gênero do filme? Comédia musical. Comédia? E ainda por cima escrita por Leon e Coutinho, dois marxistas interessados em revelar a alienação da classe média urbana? Para dar vida à linda garota de Ipanema, foi escolhida a jovem Márcia Rodrigues. E para contracenar com ela, ou fazer figuração, um time de bambas foi escalado: Pixinguinha, Baden Powell, Nara Leão, Elis Regina, João Saldanha, Rubem Braga, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, Ziraldo e Jaguar, Hugo Bidet, Ronnie Von e Chico Buarque, claro! E para não virar um catálogo telefônico de celebridades, fechemos a infindável lista com dois deuses da beleza negra, a gaúcha Luiza Maranhão e o carioca Zózimo Bulbul. Pois bem, apesar deste olimpo carioca convocado para brilhar, o filme fracassou. E sumiu. Sumiu de forma gravíssima. Seus negativos, enviados para o distribuidor Jackson Leigther, nos EUA – onde “Garota de Ipanema” fascinava multidões e figurões da estatura de Sinatra – desapareceram. Carlos Augusto Calil, que coordena o restauro da obra completa de Leon, não perde esperança. Ele acredita que um dia chegará, dos EUA, a notícia de que os negativos foram encontrados em algum depósito (climatizado, de preferência). Aí, sim, quem sabe, poderemos rever – e quem sabe reavaliar – o mais desprezado título de Leon. Ruy Castro, que estudou o filme em cópia VHS, das mais precárias, não acredita nesta reavaliação a posteriori. Rodriguianamente, ele diz que o cineasta, ao invés de adotar uma postura a la Domingos Oliveira (que arrebentou a boca do balão com “Todas as Mulheres do Mundo”) quis dar uma de “Antonioni tropical”.