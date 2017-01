O Canal Curta! está abrindo uma nova chamada para seleção de projetos de documentários de longa-metragem a serem apoiados pelo FSA. O canal vai reservar, para esta finalidade, até R$ 6 milhões do limite de R$ 25 milhões por canal na linha Prodav 01/2013. O objetivo é resgatar o interesse dos documentários de longa-metragem na TV, contra a primazia absoluta da produção de séries.

A equipe de curadoria busca selecionar no mínimo 10 projetos de longas-doc com orçamentos de até R$ 600.000,00 e duração a partir de 70 minutos, dentro das linhas temáticas de interesse do canal conforme informadas na grade esquemática publicada em http://canalcurta.tv.br/NovosProjetos (serão analisados apenas projetos submetidos através do formulário nesta página). A equipe observa, ainda que os documentários de média e longa-metragem têm melhores chances de sucesso em festivais e mercados internacionais de conteúdos para TV.