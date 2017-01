Pouco mais de dois anos após criar a Divisão de Cinema, sob direção de Tito Liberato (ex-Fox Film), a Elo Company, empresa reconhecida no mercado pelo trabalho de distribuição de conteúdo audiovisual brasileiro, turbina seu line up com dois filmes com grande elenco e diretores consagrados. O primeiro deles, com data prevista de estreia para 6 de agosto, é “Real Beleza”, produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre, dirigido por Jorge Furtado e estrelado por Adriana Esteves e Vladimir Brichta. Em outubro, a Elo participa como codistribuidora, em parceira com a Universal e a Europa, da comédia “SOS – Mulheres ao Mar 2″, sequência do grande sucesso de 2014. Produzido pela Ananã Filmes, o filme é dirigido por Cris D’Amato e traz no elenco Giovanna Antonelli, Fabíula Nascimento, Thalita Carauta e Reynaldo Gianecchini. Ambos os filmes contam com coprodução da Globo Filmes.

Além desses títulos, a Elo continua apostando em todos os gêneros e formatos diversificados. Ainda no segundo semestre de 2015, serão lançados o suspense adolescente “Eu Nunca”, produzido por Esmir Filho, e o documentário “Damas do Samba”, da produtora carioca Modo Operante.

Com ênfase nos filmes brasileiros, 12 filmes lançados nos cinemas nos últimos meses e mais de 30 já contratados para os próximos anos, o line up tem projetos em diversos estágios de produção e varia desde documentários e conteúdo de gênero a comédias com alto potencial de bilheteria. Em parceria com a produtora carioca Total Entertainment, por exemplo, a Elo Company aposta no lançamento de “Turistas”, dirigido por Anita Barbosa. A parceria com a produtora Coração da Selva, com a qual a distribuidora já trabalhou em outros projetos, resultou no contrato de distribuição de “Rio Santos”– recém aprovado pelo FSA e dirigido pelo fotógrafo Klaus Mitteldorf. Mantendo seu perfil de diversidade de gêneros e investimento em novos talentos, o line up conta ainda com “O Segredo de Davi” (Parakino), filme que combina terror e sobrenatural. No segmento de documentários, a distribuidora investiu em obras tipo premium com grande potencial comercial no mercado internacional. “Menino 23” (Giros) e “Novas Espécies” (Grifa) são parte do portfólio – ambos já contam com coprodução da Globo Filmes. Como retrospecto recente da Elo, vale ressaltar o grande sucesso de exportação em 2014: a animação “Menino e o Mundo”, comercializada para mais de 80 países.

Para construção do seu line up, a empresa vem atuando fortemente na área de seleção/gestão de projetos e estruturação financeira. A CEO Sabrina Nudeliman Wagon afirma: “O mercado audiovisual se sofisticou muito nos últimos anos. As janelas são diversas e os mecanismos de financiamento mais complexos do que o tradicional patrocínio da Lei do Audiovisual, exigindo maior know how de estruturação financeira, mix de modelos de financiamento e, finalmente, criatividade nos modelos de negócio. Alguns projetos têm foco na bilheteria enquanto outros no volume de vendas internacionais. É necessário levar em conta o perfil do projeto e sua rentabilidade na construção do modelo de financiamento e comercialização.”