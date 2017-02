“História Antes de uma História”, do fundador e diretor do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, Wilson Lazaretti, vai participar da oitava edição do festival internacional de animação AnimaSyrus, de 24 a 27 de setembro, na Ilha de Siros, na Grécia.

O filme de Lazaretti é um dos sete longas que serão exibidos na competição. A exibição será no dia 25, no Pallas Cinema. Além do Brasil, há longas da Polônia, França e Moçambique, República Tcheca, Espanha e Hungria. Entre os curtas, o festival reúne filmes de 50 países, nas categorias profissional internacional e estudantil.

O festival, gratuito e aberto ao público, também oferece cursos e workshops. Wilson Lazaretti vai comandar uma das sete atividades, com uma oficina de brinquedos ópticos para crianças.

Em 40 anos de atividade no Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, Wilson Lazaretti concluiu seu primeiro longa, “A História Antes de uma História”, após 13 anos de produção. O filme foi exibido em algumas sessões especiais e deve ter lançamento oficial no Brasil ainda este ano.

O longa, de 88 minutos, conta a história de Dr. K, um velho senhor que, no decorrer de uma de suas caminhadas, encontra pelo caminho vários objetos que o ajudarão a desvendar os grandes mistérios da técnica da animação. Como um desenho animado aprende a ‘andar’? O que acontece quando uma personagem é criada sem um coração?

Lazaretti é autodidata e iniciou sua relação com o desenho animado aos 20 anos de idade, dando aulas para crianças no Conservatório Musical Carlos Gomes, em Campinas/SP. Leciona animação há 23 anos na Universidade Estadual de Campinas, no Instituto de Artes, Departamento de Artes Plásticas e, nos últimos onze anos, tem participado do programa da Reitoria da Unicamp, Ciência e Arte nas Férias.

Realizou quase mil oficinas de animação para crianças, jovens a adultos em quase todo o território brasileiro, além de Argentina, Portugal, Dinamarca, Suécia e Estados Unidos. Desde 1999, fabrica materiais de apoio didático e brinquedos ópticos para o aprendizado das técnicas de animação.

Ao lado de Maurício Squarisi, Wilson Lazaretti dirige o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, que atua há 40 anos desenvolvendo diversas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e divulgação de técnicas de animação.