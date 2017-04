O Festival de Curtas TNT, que dará todas as ferramentas para que realizadores possam tirar seu roteiro do papel e transformá-lo em realidade, está com inscrições abertas até o dia 18 de maio. Os interessados poderão inscrever roteiros nesse formato no site dedicado do festival, www.festivaldecurtastnt.com.br.

Serão aceitos projetos de curta-metragem originais e inéditos de ficção, com duração de 10 a 15 minutos, e que estejam adequados ao perfil do TNT. Nesta edição, não serão aceitos projetos de animação, documentário ou jornalístico.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por roteirista e/ou diretores dos projetos, maiores de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros, contanto que residentes e domiciliados no Brasil há pelo menos três anos.

Os seis projetos vencedores, selecionados por uma banca de júris especializada, serão produzidos pela Movie&Arte e exibidos no horário nobre na grade do TNT. Os roteiristas/autores vencedores participam de consultoria com profissionais especializados do setor e os diretores vencedores atuam diretamente na produção dos curtas.