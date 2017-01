De 23 de agosto a 8 de dezembro, a oficina de cinema do Centro Cultural Vila Formosa, em São Paulo, aborda as mais diversas etapas de produção de um filme; da ideia até a sua pós-produção. Ao longo do curso, os alunos criam um curta-metragem, por meio de encontros que misturam teoria e prática.

Professor do Instituto de Cinema de São Paulo, o radialista Carlos Pereira Santana, ministra as aulas focadas nos seguintes temas: roteiro, produção, direção, direção de fotografia, operação de câmera, direção de arte, objetos, figurinos, maquiagem, áudio, edição e pós-produção.

A oficina é gratuita e oferece 20 vagas para maiores de 14 anos. As inscrições devem ser feitas no local (Teatro Municipal Zanoni Ferrite – Zona Leste de São Paulo). O resultado será divulgado no dia 18 de agosto.