O Ventana Sur, evento organizado em parceria pelo Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) e o Marché du Film do Festival de Cannes, começou nesta terça-feira, 29 de novembro, e vai até o dia 3 de dezembro, em Buenos Aires, capital da Argentina. Nesta, que é a oitava edição do evento, o Brasil estará representado pela exibição de filmes, por uma série de projetos selecionados para as diversas seções do mercado, por produtores independentes que estão no evento apoiados por um Programa da ANCINE, e pela presença do diretor-presidente, Manoel Rangel, e da assessora internacional, Ana Julia Cury Cabral.

Como parte da programação do Ventana Sur, a ANCINE e os institutos correspondentes da Argentina (INCAA), Uruguai (ICAU), Chile (CNCA), Paraguai (SNC) e Colômbia (Proimágenes), formaram uma parceria para realizar o 4º Encontro de Coprodução Brasil-Argentina-Uruguai-Chile-Paraguai-Colômbia, na manhã do dia 1º de dezembro. A atividade, que busca promover o intercâmbio entre produtores destas nacionalidades que possuam projetos com potencial para serem realizados em regime de coprodução entre os seis países, já tem confirmada a presença de mais de 150 produtores, sendo 38 brasileiros. O encontro acontece das 10h às 12h, no VS Lounge, no 1º andar da sede do Ventana Sur.

Ainda no dia 1º, no período da tarde, o diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel, que também ocupa o cargo de secretário executivo da CACI – Conferência de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, comanda evento de lançamento do novo site da entidade, ao lado de Elena Vilardell, secretaria técnica do Programa Ibermedia. O lançamento coincide com o aniversário de 25 anos da CACI, organização integrada por 16 países membros, 6 Estados observadores, e a Itália, desde outubro último, como país convidado.

Por meio do Programa de Apoio à Participação de Produtores de Audiovisual em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios, a ANCINE está ajudando a viabilizar a ida de 30 representantes de produtoras brasileiras independentes ao evento argentino. A iniciativa é parte da política da ANCINE para incentivar a participação das empresas brasileiras de audiovisual no mercado exterior.

Dentro do programa Blood Window – sessão do evento dedicada a projetos de longas latino-americanos de fantasia – acontece, nos dias 1º e 2 de dezembro, o Encontro Beyond the Window, onde produtores e diretores apresentam seus projetos em desenvolvimento. Serão apresentados 22 projetos no encontro, dos quais dois são coproduções com o Brasil: “Bayle”, de Pablo Gozalves (Bolívia/Brasil), e “Água dos Porcos”, de Roly Santos (Brasil/Argentina).

Ainda no dia 2, no programa de animação, 14 projetos de longa-metragem e série de TV são apresentados por suas equipes, incluindo o longa “Nina”, uma coprodução Brasil-Argentina. Já “Corpo Elétrico”, de Marcelo Caetano, aparece na agenda do Primer Corte, onde os selecionados concorrem a uma série de prêmios.

A sessão Films in Progress, onde obras em fase de pós-produção são disponibilizadas para análise de representantes do mercado, traz 37 filmes, sendo 6 títulos nacionais – “A Espera de Liz”, de Bruno Torres; “Bio”, de Carlos Gerbase; “Como nossos Pais”, de Laís Bodanzky; “Hotel Mundial”, de Jarleo Barbora; “Sobre Rodas”, de Mauro D’Addio; e “Uma Noite Não é Nada”, de Alain Fresnot – e uma coprodução com Argentina, “A Morte de Marga Maier”, de Camila Toker.

Além dos eventos de comercialização e competição, produções nacionais já finalizadas também serão exibidas em salas de cinema no decorrer dos dias de evento. Entre os 12 filmes brasileiros com sessões confirmadas para o Ventana Sur, estão “Mãe Só Há Uma”, de Anna Muylaert; “O Roubo da Taça”, de Caito Ortiz; e “Através da Sombra”, de Walter Lima Jr.