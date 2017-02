O primeiro filme da trilogia lançado em salas de cinema foi “Insubordinados”, dirigido por Edu Felistoque, protagonizado e roteirizado por Silvia Lourenço.

Agora, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, retomando suas atividades na produção, em parceria com o diretor e produtor Edu Felistoque, e coprodução do Canal Brasil, dará continuidade à chamada “Trilogia da Vida Real“, com as duas próximas produções chegando juntas aos cinemas, no dia 24 de novembro, no Caixa Belas Artes e em vários cinemas do Brasil.

O segundo filme da trilogia, “Toro”, conta com argumento e direção de Edu Felistoque e roteiro de Júlio Meloni. No elenco, estão Rodrigo Brassoloto, (“Ação Entre Amigos”, “Força Tarefa”, “Inversão”), Naruna Costa (“Força Tarefa”, “Amor em Sampa”, “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”), Sergio Cavalcante (“Ação Entre Amigos, “Força Tarefa”), Felipe Kannenberg (“Os Senhores da Guerra”, “Menos que Nada”), Ronaldo Lampi, Priscilla Alpha, Marco Minetto e Marcos Cavalcante.

“Toro” mostra, em diversas camadas, múltiplas interpretações de temas atuais. Uma das camadas é a intolerância e suas causas verdadeiras. A personagem central se mantém em fuga de sua própria condição, oprimindo seus mais íntimos desejos através de uma falsa imagem que ostenta, a de um violento lutador.

O terceiro e último filme da trilogia, “Hector”, também tem o argumento e direção de Edu Felistoque e roteiro de Júlio Meloni. No elenco, estão Sergio Cavalcante (“Ação Entre Amigos”, “Força Tarefa”), Eucir de Sousa (“Salve Geral”, “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”), Rodrigo Brassoloto (“Ação Entre Amigos”, “Força Tarefa”, “Inversão”), Bruno Elias, Gabriela Veiga (ex-integrante do grupo O Teatro Mágico), Priscilla Alpha, Victoria Dafner, Marco Minetto e Marcos Cavalcante.

“Hector” mergulha em uma viagem psicológica entre o passado e o presente da personagem e pergunta: O quê nos move? Impossível é entender os caminhos que a nossa mente pode tomar para poder suprimir a dor. Um misto entre os gêneros drama psicológico e terror.