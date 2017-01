No mês em que David Bowie completaria 70 anos e de seu aniversário de morte, a Zeta Filmes leva aos cinemas “O Homem que Caiu na Terra”, filme protagonizado pelo “camaleão do rock” e dirigido por Nicolas Roeg, em versão restaurada.

Na produção, que estreia em 12 de janeiro, Bowie interpreta o alienígena Thomas Jerome Newton, recém-chegado à Terra em busca da salvação para o seu planeta: água.

Enquanto infiltrado, Newman utiliza a tecnologia alienígena de que dispunha para se tornar um rico empresário, detentor de diversas patentes milionárias. Entretanto, deverá aprender a lidar com a competição no mundo dos negócios e as tentações terráqueas, como a camareira Mary-Lou, com quem se envolve intimamente.

Bowie, em seu primeiro papel principal em um grande filme, confirma o por quê de ter recebido em sua carreira a alcunha de “camaleão do rock”: com seu visual andrógino, cria a perfeita imagem de um homem que veio do espaço, como já havia feito anos antes com seu alter-ego Ziggy Stardust – não por acaso foi escolhido para o papel de Newman.

A antológica ficção científica, dirigida pelo veterano Nicolas Roeg, foi lançada em 1976 e rapidamente atingiu o status de filme cult. A versão restaurada, integrou o Indie Festival, e será relançada agora, 40 anos depois da estreia, nas salas de cinema dentro do projeto Clássica, da Zeta Filmes.