A ANCINE renovou, por meio de duas portarias publicadas nesta quarta-feira, 4 de janeiro, no Diário Oficial da União, seus dois programas de apoio voltados para a divulgação do cinema brasileiro no mercado internacional. As regras de participação nos programas são idênticas às das últimas edições. A novidade é a inclusão de dois novos eventos nos quais a agência poderá apoiar a presença de profissionais brasileiros: o Festival de Cinema de Gijón, na Espanha; e o MeetMarket, na Inglaterra. Com isso, o total de eventos do calendário chega a 155, nos cinco continentes.

Desta forma, continuarão em pleno funcionamento em 2017 o Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais, que auxilia com serviços e recursos financeiros curtas, médias e longas-metragens nacionais oficialmente selecionados para festivais e projetos brasileiros convidados para laboratórios e workshops; e também o Programa de Apoio à Participação Brasileira em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios Internacionais, que concede auxílio financeiro a representantes de produtoras independentes brasileiras para viabilizar a presença em eventos de mercado e encontros de negócios.

Durante o ano de 2016, o Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais ajudou a viabilizar a presença brasileira em 69 eventos internacionais. Foram 216 solicitações, com a concessão de 150 apoios financeiros, além da confecção de 27 cópias de filmes e do envio de 42 cópias para os festivais. Em relação ao ano passado, o programa passou a conceder apoio também para o Festival de Cinema de Gijón, realizado em novembro, na Espanha.

De acordo com o regulamento, como padrão, serão concedidos, no máximo, três apoios por evento. No entanto, para alguns festivais e laboratórios específicos poderão ser concedidos até 5 apoios e, para os três festivais mais importantes do circuito, os de Cannes, Berlim e Veneza, o Programa pode vir a apoiar a participação de até sete filmes.

Um mesmo filme pode receber apoio do Programa para um máximo de cinco eventos durante toda a sua trajetória internacional, independentemente do ano. Já para os projetos, o regulamento determina um limite de até três eventos. O Programa conta com três categorias de auxílio, dependendo da classificação de cada evento da lista: apoio A – confecção de cópia legendada, envio de cópia e apoio financeiro; B – envio de cópia e apoio financeiro; e C – envio de cópia.

O regulamento especifica ainda critérios objetivos para a concessão de apoios nos casos onde houver solicitações para além do limite estabelecido: quando os apoios forem pedidos para mostras distintas dentro da programação do festival, será pedido que o Festival determine quais mostras prefere priorizar; quando os apoios forem pedidos dentro de uma mesma mostra, será dada prioridade ao filme que tiver recebido menos apoios totais do Programa até o momento deste evento; e caso os itens acima não resolvam a diferença, o apoio será concedido por ordem cronológica do recebimento dos pedidos.

O Programa de Apoio à Participação Brasileira em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios Internacionaiscontempla um total de 24 eventos ao longo do ano, após a inclusão na lista do MeetMarket, mercado voltado ao documentário que acontece em junho, na Inglaterra. De acordo com o regulamento, podem requerer apoio os representantes de empresas produtoras brasileiras independentes registradas na ANCINE que tenham ao menos um CPB de obra emitido no prazo de 18 meses anterior ao evento pretendido, ou ao menos um SALIC de projeto em processo de realização no momento do pedido. Cada empresa poderá ser contemplada com, no máximo, três apoios por ano, e não poderá pedir apoio para o mesmo evento por três anos consecutivos.

As solicitações devem ser realizadas no prazo máximo de 45 dias antes do início de cada evento, com exceção expressa apenas para o European Film Market/Festival de Berlim e para o Kidscreen, para os quais a antecedência é de 25 dias.

A lista de eventos contemplados pelo programa traz o número máximo de apoios a serem concedidos para cada um deles e nos casos em que o número de pedidos de apoio cumpridores dos requisitos obrigatórios exceda este número, será realizado processo de seleção, a partir de um sistema objetivo de pontuação descrito no item 1.3 do regulamento.

Em 2016, o Programa de Apoio à Participação de Produtores de Audiovisual em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios concedeu apoio financeiro a 150 profissionais, viabilizando a participação em mercados e rodadas de negócio ao redor do mundo.

As solicitações de apoio para ambos os programas devem ser efetivadas por meio do Sistema de Apoio Internacional no Portal ANCINE. O sistema elimina a necessidade de envio de formulários e anexos por e-mail, garante mais agilidade e segurança e dinamiza as solicitações direcionadas aos programas de apoio geridos pela Assessoria Internacional da ANCINE. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para os endereços eletrônicos programa.apoio@ancine.gov.br e programa.mercados@ancine.gov.br.