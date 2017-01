O RioContentMarket chega à sétima edição como o principal evento de negócios do setor audiovisual na América Latina, reunindo os maiores players do mercado para um encontro de três dias com produtores independentes brasileiros. Em 2017, a programação do evento será pautada por três pilares: ficção, animação e documentário. Entre os players interessados em documentários e conteúdo factual, dez empresas internacionais já confirmaram presença no evento.

Além do diretor de documentários do Canal+ (França), Diego Buñuel; da executiva Rita Daniels, produtora do Channel4 (Reino Unido), e do CEO da GebruederBeetz (Alemanha) Christian Beetz, alguns dos destaques entre os players são Kristina Hollstein, diretora de aquisições e coproduções do grupo alemão ZDF, que tem os documentários como parte importante de sua grade, com foco principalmente em ciência, natureza, cultura, sociedade e história.

O canal franco-alemão ARTE, subsidiário da ZDF, também estará no evento, representado pelo editor Martin Pieper, que busca produções documentais ou oportunidade de coprodução.

Outra rede que vem ao Rio de Janeiro é a dinamarquesa DR, por meio de seu braço digital, DR TV. Flemming Hedegaard, editor de canais da companhia, tem interesse em possibilidades de coprodução com o mercado latino-americano. Ainda completam a lista de confirmados canais como Construir TV (Argentina), Al Arabiya (Emirados Árabes), TVP1 (Polônia), e a distribuidora Lucky You (França).

O RioContentMarket será nos dias 8, 9 e 10 de março de 2017, no Hotel Windsor Barra, Rio de Janeiro. As inscrições para o evento estão abertas. Mais informações aqui.