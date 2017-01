Fernando Coimbra, diretor do premiado filme “ O Lobo Atrás da Porta” (2013) e do internacional “Sand Castle” (2017), além de diretor de episódios da série “Narcos” (1ª temporada), ganhou, no Sundance Film Festival deste ano, o 2017 Global Filmmaking Award, que premia quatro notáveis e visionários diretores ao redor do mundo, pelo seu novo projeto, o thriller “Os Enforcados”.

O filme, uma produção da Gullane, já havia participado do Laboratório de Roteiros do Festival, em 2015.