O Espaço Cultural Aurora Filmes, ONG que oferece formação profissional no audiovisual, através da realização de curso profissionalizante gratuito, com seis meses de duração, para inserção de jovens das escolas públicas, está recebendo inscrições para os cursos Cinema Digital e Fotografia. Os cursos são ministrados por uma equipe de professores reconhecidos, que atuam como profissionais do audiovisual.

Durante o curso de cinema, os alunos produzem um filme de curta-metragem, e os alunos de fotografia produzem uma exposição fotográfica.

O Espaço Cultural Aurora Filmes fica localizado na Rua da Aurora, 987 (em frente ao Posto Shell), no Recife (PE). Mais informações, nos telefones (81) 3091-9338, 8849-2721 ou 9718-6729, no email aurorafilmes@hotmail.com ou no site www.aurorafilmes.org.br.