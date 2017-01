A 39ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, que acontece de 3 a 11 de fevereiro, em parceria entre Forcine e Kinoforum, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, está recebendo inscrições de curtas-metragens produzidos em universidades e escolas de cinema/audiovisual brasileiras, para formar um catálogo de produções recentes dos alunos e das instituições de ensino. Os filmes serão exibidos, em fluxo contínuo, no Estande brasileiro durante o evento.

Interessados devem fazer a inscrição através Formulário de Inscrição do Filme, até 31 de janeiro, e enviar uma cópia digital e o cartaz impresso do filme para Rua Estela dos Santos, n.35 – Vila Mariana, São Paulo/SP – CEP: 04128-040, até 23 de janeiro.