O 40° Festival Guarnicê de Cinema, que acontece na cidade de São Luís do Maranhão, de 2 a 10 de junho, está recebendo inscrições de filmes até às 23h59 do dia 6 de fevereiro (horário local), no site cultura.ufma.br/40guarnice. Promovido pela Universidade Federal do Maranhão, o festival é aberto ao público e terá mostras nacionais competitivas de longas e curtas e uma específica para filmes maranhenses.

O melhor longa nacional receberá o Troféu Guarnicê e uma premiação em dinheiro no valor de R$ 23 mil reais, dedutíveis de impostos; o melhor curta nacional ganhará Troféu Guarnicê mais premiação em dinheiro no valor de R$ 12 mil reais, também dedutíveis de impostos. O Prêmio Assembleia para melhor filme realizado por maranhenses outorgará uma premiação em dinheiro no valor de dez salários mínimos, dedutíveis de impostos.

A divulgação dos filmes selecionados será realizada em 12 de março.