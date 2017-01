“Como É Cruel Viver Assim”, rodado no final do ano passado, no Rio de Janeiro, segundo a diretora, é um projeto diferente de seus outros filmes (“Meu Passado me Condena 1 e 2”, “Ponte Aérea” e Um Namorado para minha Mulher”), trata de ética, moral, autoestima, violência.

Com roteiro de Fernando Ceylão e produção de Mariza Leão (na foto, à direita, ao lado de Julia Rezende) e Erica Iootty, o longa conta a história de Vladimir (Marcelo Valle), que está desempregado e sem perspectivas na vida, até que resolve arriscar tudo num plano de sequestro, que acredita ser sua grande oportunidade. No elenco, Fabíula Nascimento, Debora Lamm, Silvio Guindane, Paulo Miklos, Otávio Augusto e Milhem Cortaz.

Com distribuição da H2O, o filme tem previsão de estreia no segundo semestre deste ano.