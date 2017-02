Dirigido por André Pellenz (“Minha Mãe É uma Peça”), o longa traz Cassio Gabus Mendes (à esquerda na foto, ao lado do produtor do filme Marcus Baldini) e Kéfera Buchmann (na foto) como protagonistas. Ele é Augusto, um chef acomodado e desiludido, que se apaixona por Cristina, a nova gerente.

As filmagens de “Restô” foram finalizadas no final do ano passado e o lançamento deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2017.