Equipe de "Baronesa", de Juliana Antunes © Beto Staino

O longa-metragem Baronesa, de Juliana Antunes, foi o ganhador do Troféu Barroco, dado pelo Júri da Crítica, na 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e de prêmios de parceiros do evento. A cerimônia de encerramento aconteceu na noite de sábado (28 de janeiro), no Cine Tenda. A produção mineira também levou o Prêmio Helena Ignez, dado a um destaque feminino e que foi dado a Fernanda de Sena, diretora de fotografia do filme.

O trabalho marca a estreia de Juliana Antunes como diretora. Nos dez anos da Aurora, este é o segundo vencedor assinado por uma mulher (o outro foi Os Dias com Ele, de Maria Clara Escobar, em 2013; A Fuga da Mulher Gorila, ganhador em 2009, tem direção de Marina Meliande e Felipe Bragança). Em 2014, Juliana esteve em Tiradentes como integrante do Júri Jovem que premiou A Vizinhança do Tigre, de Affonso Uchôa.

Na Mostra Foco, o Júri da Crítica escolheu o curta-metragem Vando Vulgo Vedita, filme do Ceará dirigido por Andréia Pires e Leonardo Mouramateus. Ele também levou o Prêmio Aquisição Canal Brasil, no valor de R$ 15 mil.

Na Mostra Olhos Livres, o Júri Jovem premiou a produção maranhense Lamparina da Aurora, de Frederico Machado. Pelo Júri Popular, os ganhadores foram o curta Procura-se Irenice, de Marcos Escrivão e Thiago B. Mendonça, e o longa Pitanga, de Beto Brant e Camila Pitanga.

Confira os premiados da 20ª Mostra de Tiradentes:

Melhor curta-metragem Júri Popular: Procura-se Irenice (SP), de Marcos Escrivão e Thiago B. Mendonça

Troféu Barroco; da Ciario: R$ 5 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Moviecenter; do CTav: 20 horas de mixagem e empréstimo de câmera por duas semanas; da Mistika: R$ 8 mil em serviços de finalização.

Melhor curta-metragem pelo Júri da Crítica, Mostra Foco: Vando Vulgo Vedita (CE), de Andréia Pires e Leonardo Mouramateus

Troféu Barroco; da Ciario: R$ 5 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Moviecenter; do CTav: 20 horas de mixagem e empréstimo de câmera por duas semanas; da DOT Cine: duas diárias de correção de cor e máster DCP para curta de até 20 minutos

Melhor longa-metragem pelo Júri Jovem, Mostra Olhos Livres, Prêmio Carlos Reichenbach: Lamparina da Aurora (MA), de Frederico Machado

Troféu Barroco; da Ciario: R$ 10 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Moviecenter; da Cinecolor: R$ 10 mil em serviços de pós-produção; da O2 Pós: R$ 15 mil em pós-produção; da Dotcine: máster DCP para longa de até 120 minutos

Melhor longa-metragem da Mostra Aurora, pelo Júri da Crítica: Baronesa (MG), de Juliana Antunes

Troféu Barroco; da Ciario: R$ 10 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da Moviecenter; da Cinecolor: R$ 10 mil em serviços de pós-produção; da O2 Pós: R$ 15 mil em pós-produção; da Dotcine: máster DCP para longa de até 120 minutos

Prêmio Helena Ignez para destaque feminino: Fernanda de Sena, diretora de fotografia de Baronesa (MG)

Prêmio Aquisição Canal Brasil: Vulgo Vando Vedita (CE), de Andréia Pires e Leonardo Mouramateus