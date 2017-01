Quase 3 milhões de pessoas já foram aos cinemas conferir o novo longa de Paulo Gustavo, “Minha Mãe É uma Peça 2”. Nos cinems desde 22 de dezembro, o filme bateu a marca mesmo concorrendo com blockbusters como “Rogue One – Uma História Star Wars”, “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta”, “Animais Noturnos” e “Invasão Zumbi”. Pelo segundo final de semana consecutivo, a comédia foi líder de bilheterias no país.

O longa-metragem traz as novas peripécias de Dona Hermínia, a mãe mais famosa do Brasil, que ganhou as telonas em 2013, quando levou 4,6 milhões de pessoas aos cinemas a primeira versão da franquia “Minha Mãe É uma Peça”. A sequência conta com uma nova personagem, Lucia Helena, interpretada por Patricya Travassos e repete o elenco do filme anterior: Rodrigo Pandolfo (Juliano), Mariana Xavier (Marcelina), Alexandra Richter (Iesa), Herson Capri (Carlos Alberto), Bruno Bebianno (Garib), Samantha Schmütz (Waldéia), Malu Valle (Dona Lourdes) e Suely Franco (Tia Zélia). A direção fica por conta de César Rodrigues.

Com produção da Migdal Filmes, coprodução da Globo Filmes, DiamondBack, Paramount Pictures e Universal Pictures, coprodução e distribuição da Downtown Filmes e Paris Filmes, e investimento do BBDTVM, o filme tem roteiro de Fil Braz e Paulo Gustavo e direção de César Rodrigues.