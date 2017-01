Estão abertas, até 9 de março, as inscrições para a 16ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que ocorre no Teatro Governador Pedro Ivo Campos, de 1 a 9 de julho. Podem participar da seleção produções nacionais e estrangeiras de todos os gêneros e formatos de curta-metragem produzidas recentemente.

Para as produções nacionais, o festival concederá cinco prêmios: Melhor Animação, Melhor Ficção e Melhor Episódio ou Piloto de Série, escolhidos pelo Júri Oficial; Prêmio Júri Popular, concedido pelo voto do público; e o Prêmio Especial, apontado por um júri formado por crianças. O Melhor Filme Estrangeiro recebe troféu da Mostra e será exibido em sessão especial, com dublagem ao vivo.

Os regulamentos e a fichas de inscrição estão disponíveis em www.mostradecinemainfantil.com.br. Todo o processo é on-line, incluindo o envio dos filmes. A relação das obras selecionadas será divulgada no início de abril. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail inscricoes@mostradecinemainfantil.com.br ou pelo telefone (48) 3065-5058.

Além das janelas competitivas, o festival de Florianópolis apresenta sessões de filmes de curta e longa-metragem convidados de todo mundo, destacando diretores e também realizando um fórum de cinema e educação. Realizada há 16 anos, a Mostra foi definitiva para desencadear políticas nacionais para o cinema infantil.

Entre as atrações desta edição, estão o workshop de roteiro para profissionais “Como escrever roteiro audiovisual para crianças”, que será ministrado por Gabriella Mancini, roteirista de cinema e TV e coordenadora de roteiros na Conspiração Filmes (RJ), e oficina para as crianças que farão parte do Júri Infantil, com Marialva Monteiro, educadora e fundadora do Cineduc, pioneiro em cinema e educação no Brasil. Outra novidade desta edição é a total acessibilidade para cegos e surdos que poderão assistir junto com o público geral.