A décima sexta edição do Prêmio ABC 2017, realizada pela Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), está com inscrições abertas para nove categorias: Melhor Direção de Fotografia em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Som em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Direção de Arte em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Montagem em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Direção de Fotografia para Documentário em Longa-Metragem; Melhor Direção de Fotografia para Curta-Metragem; Melhor Direção de Fotografia para Série de TV; Melhor Direção de Fotografia para Filme Publicitário e Melhor Direção de Fotografia para Filme Estudantil.

Para participar, é necessário inscrever os trabalhos no site da ABC (www.abcine.org.br). Para finalizar a inscrição, os trabalhos deverão ser disponibilizados através de upload, que deverá ser feito até o dia 4 de março, no link que será divulgado no site da ABC.

A votação final de todas as categorias será realizada entre os dias 22 de abril e 7 de maio. Todos os associados podem participar da votação.

Os ganhadores serão conhecidos no dia 13 de maio, na cerimônia de premiação na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que encerra a Semana ABC. Desde 2002, a Semana ABC promove conferências, painéis e debates, reúne personalidades de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior, além de outros profissionais do audiovisual, estudantes de cinema para discutir temas atuais e tendências de trabalho no Brasil e mundo afora.

Após a Semana, toda a programação é disponibilizada em streaming no site da ABC.

O regulamento está disponível no site http://www.abcine.org.br/premio-abc/?id=1991&/regulamento.