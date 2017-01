"A Besta Humana" ("La Bête Humaine"), de 1938

“A Vida Lá Fora: O Cinema de Jean Renoir” é uma retrospectiva sobre o cineasta francês Jean Renoir (1894-1979), que acontece nas unidades do CCBB em São Paulo (01 a 27 de fevereiro), Brasília (15/02 a 13/03) e Rio de Janeiro (01 a 27 de março). Ao longo de quatro semanas, serão exibidos 30 filmes do renomado diretor, bem como dois documentários sobre sua vida e obra.

“O maior cineasta do mundo? Pra mim, ele é francês e se chama Jean Renoir”. Foi o que disse ninguém menos que Charles Chaplin, e ele não estava sozinho. Renoir sempre atrai os superlativos, seja entre diretores, como François Truffaut e Glauber Rocha, seja entre críticos, como André Bazin e Inácio Araújo.

Filho do pintor Auguste Renoir, Jean imprimiu uma sensibilidade visual e um apreço pela vida (tal como ela é vivida) digna de seu pai a uma enorme variedade de aventuras cinematográficas, entre os primeiros experimentos com a vanguarda, os filmes de pequenos e grandes orçamentos, o realismo, o cinema moderno e Hollywood. Sua carreira, longa e variada, estabelece um amplo leque de inovações tanto estéticas como narrativas, impondo desafios aos críticos-analíticos.

Além das sessões de cinema, serão realizados debates e um curso intensivo de três encontros, oferecendo ao grande público uma oportunidade única de saber mais sobre a vida e entrar em contato com a obra desse grande cineasta. Em São Paulo, o debate acontece dia 16 de fevereiro, às 20h, com a presença dos críticos de cinema Inácio Araújo, Filipe Furtado e o curador da mostra, Júlio Bezerra, crítico da Revista de CINEMA.

Em Brasília, o curso será ministrado por Pablo Gonçalo, professor de cinema e audiovisual da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA; e no Rio de Janeiro, por João Luiz Vieira e Aída Marques, professor do Departamento de Cinema e Vídeo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense e professora do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, respectivamente.

As aulas serão divididas em três encontros de cerca de duas horas cada um, nos quais serão vislumbradas a rica trajetória do cineasta e algumas questões pertinentes ao cinema de Jean Renoir, como o realismo, o relativismo, seus personagens, atores, a relação com o pai etc. Ao final, os alunos serão presenteados com um belo catálogo do evento. Os interessados em participar do curso deverão enviar seus dados para o e-mail jeanrenoirccbb@gmail.com.

Entre as obras de Jean Renoir, serão exibidos A Filha da Água (1925), A Cadela (1931), Madame Bovary (1934), O Submundo (1936), A Besta Humana (1938), entre outros, além de documentários, como o de Jacques Rivette, Jean Renoir, o Patrão (1967).

A programação completa está disponível no site http://culturabancodobrasil.com.br.

Mostra A Vida Lá Fora: O Cinema de Jean Renoir

Data: 1º a 27 de fevereiro, em São Paulo; 15 de fevereiro a 13 de março, em Brasília; 1º a 27 de março, no Rio de Janeiro

Local: CCBB São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – (11) 3113-3651; CCBB Brasília – SCES, Trecho 02, lote 22 – (61) 3108-7600; CCBB Rio de Janeiro – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – (21) 3808-2020