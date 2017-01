O RioContentMarket 2017 confirmou a presença de mais quatro keynote speakers de peso para o evento, que acontece de 8 a 10 de março, no Rio de Janeiro. Vão apresentar cases e suas experiências no mercado audiovisual Marie Jacobson, vice-presidente executiva de programação e produção da Sony Pictures Television; Michelle Satter, diretora do programa de longas-metragens do Sundance Institute; Alon Shtruzman, CEO da Keshet International, e Perla Farias, vice-presidente-sênior de desenvolvimento de roteiros da Telemundo Studios.

Jacobson gerencia uma equipe envolvida na produção e execução de diversas versões regionais de programas de sucesso, como “The Amazing Race” para o canal AXN Asia, “Next Top Model” – executado também no Brasil –, “Yo Soy Betty, La Fea” e “Dancing With The Stars”. Ela também é responsável pela programação estratégica e direção de marca para a Sony Pictures Television.

Michelle Satter trabalha com novos talentos em laboratórios de desenvolvimento de narrativa e é uma das responsáveis pelo programa Nova Fronteira, do Sundance Institute, em que profissionais do audiovisual desenvolvem narrativas para mídias digitais, realidade virtual e realidade aumentada.

CEO do braço de distribuição global e produção do Keshet Media Group, Alon Shtruzman é um dos nomes mais proeminentes da indústria de entretenimento de Israel. O grupo Keshet tem em seu catálogo mais de 70 formatos licenciados em todo o mundo, a exemplo da série “Be Tipul”, que no Brasil ganhou a versão “Sessão de Terapia”, produzida pela Moonshot Pictures e veiculada pelo canal GNT. Atualmente, a Keshet leva ao exterior a série brasileira “Santo Forte“, também produzida pela Moonshot e negociada durante o RioContentMarket.

Já a vice-presidente-sênior de desenvolvimento de roteiros Perla Farias (Telemundo Studios) é responsável por sucessos como “Juana la Virgen”, cujo formato foi transposto para versão em língua inglesa pelo canal americano CW com “Jane the Virgin”, vencedora do Globo de Ouro. Atualmente, Farias analisa projetos e roteiros para novelas e supervisiona uma equipe de roteiristas. Ela atua como profissional de ligação entre Telemundo Network, Telemundo International e Telemundo Studios. Entre suas atividades está a criação de conteúdo relevante e inovador para a audiência hispânica nos Estados Unidos.

Além das novas confirmações, o evento havia divulgado outros cinco nomes em dezembro: John Dahl, vice-presidente e produtor executivo de conteúdo original da ESPN; Jarl Emsell Larsen, criador da série ‘Øyevitne’; Carrie Stein, vice-presidente executiva de produção global da eOne; Diego Buñuel, diretor do departamento de documentários do Canal+, e Alex Hirsch, criador da animação ‘Gravity Falls’.