A partir desta terça (17), a TV Brasil apresenta a segunda temporada inédita de Zica e os Camaleões, animação nacional que vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, e aos sábados, às 9h40. Com 13 episódios de 11 minutos, a série é voltada para o público na faixa etária dos 9 aos 14 anos.

A produção trata de temas como a importância da amizade, a relação com a família, o primeiro amor e a preocupação com o futuro, sob a perspectiva das experiências vividas pela protagonista Zica. As tramas retratam o cotidiano da adolescente que utiliza a arte e a música como formas de expressão.

Na nova temporada da produção, Zica continua curtindo seu quarto onde transforma tudo o que vive em arte. A jovem se diverte ao grafitar as paredes, escrever, desenhar, pintar ou compor músicas em seu violão.

É também neste espaço, chamado por Zica de “meu mundo”, que habitam seus fiéis companheiros: Caco, Zé e Alfredo – três camaleões de estimação imaginários. Fofos, divertidos e muito coloridos, eles nunca chegam a um consenso sobre nada e vivem brigando pela preferência de Zica.

Antenada, a garota é preocupada com qualidade de vida, cheia de atitude e acredita que a arte pode mover montanhas. Muitas vezes sente-se diferente de outras colegas na escola, como Stephanie e Gabi, que só valorizam as roupas de grife e as aparências.

Apesar disso, Zica também tem bons amigos, como Gui e Batata, que fazem parte da sua banda “Os Camaleões”, e Nádia que também é uma moça bem criativa que tem ideias próprias.

A trama dessa nova fase de amadurecimento de Zica envolve ensaios e shows do grupo, dilemas sobre comportamento e desafios nas relações interpessoais. As histórias também contam com os pais Vincent e Virgínia, o irmão Bob e a ex-babá Daiane, que foi promovida a governanta.

Os episódios que compõe a segunda temporada são: Fim de férias; Novas na banda; Aí tem bomba; Peguei pesado; Alguma Independência; Hora do show; Um dia é da caça…; Qual é a minha?; Bob bobalhão; E a culpa é de quem?; Rugas da vida; Chegou o dia!; Aqui se faz!

Zica e os Camaleões é um desenho animado brasileiro criado e dirigido por Ari Nicolodi, que também é o autor das músicas da produção. A série foi realizada pela produtora Cinema Animadores, com coprodução da Conteúdos Diversos, em parceria com a TV Brasil e TV Cultura, através do AnimaCultura e apoio do Fundo Setorial do Audiovisual.