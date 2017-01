Grandes nomes da música brasileira, dos mais diversos gêneros, revelaram suas influências e inspirações que ajudaram a construir suas próprias identidades artísticas. “As Canções da minha Vida”, série inédita e exclusiva do canal Curta!, traz interpretações inéditas e inusitadas, como o cantor Daniel apresentando sua versão de “Será”, composição de Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, sucesso com a banda “Legião Urbana”; ou, ainda, Marcelo Jeneci tocando o sucesso “Recado à minha Amada (Lua Vai)”, composição de Salgadinho, Juninho e Fi, do extinto grupo de pagode “Katinguelê”. Os músicos dão ainda depoimentos emocionados sobre a relação intrínseca, para eles, entre a música e o viver.

Os treze episódios de “As Canções da minha Vida”, dirigidos por Bruno Levinson e produzidos pela Raccord, foram gravados no aconchegante estúdio do artista plástico Sergio Marimba, no Rio de Janeiro. Além de Daniel e Marcelo Jeneci, passaram por lá Jards Macalé, Hamilton de Holanda, Odair José, Geraldo Azevedo, Rodrigo Suricato, Ana Cañas, Maria Gadú, Daniel, Di Ferrero, Moska, Marcelo Jeneci, Leo Jaime e Teresa Cristina. Com essa diversidade de artistas e interpretações, a série constrói um mosaico cultural sonoro de influências e sucessos.

A produção estreia no dia 30 de janeiro, às 23h, e é financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual.