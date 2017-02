© Fabio Braga

Comédia inspirada em uma ideia original de Tatá Werneck, que encara sua primeira protagonista no cinema, TOC – Transtornada Obsessiva Compulsiva estreia dia 2 de fevereiro.

O longa é escrito e dirigido por Paulinho Caruso e Teodoro Poppovic, e produzido pela Biônica Filmes (Os Homens são de Marte…E é Pra Lá que Eu Vou, Reza a Lenda), em coprodução com Paramount Pictures e Telecine. A distribuição é da Downtown Filmes.

No filme, Kika K. (Tatá Werneck) é uma atriz idolatrada por milhões de fãs, mas que não se sente realizada. Enquanto lança um livro de autoajuda que não foi escrito por ela, precisa escapar de um fã obcecado (Luis Lobianco) e lidar com um namorado galã sem noção, viciado em nudes (Bruno Gagliasso). Para piorar, é mordida por um macaco em um programa de TV, precisa enfrentar sua agente linha dura (Vera Holtz) e superar a concorrente Ingrid Guimarães, decidida a roubar seu papel na próxima novela das oito, Amorgeddon, o Apocalipse do Amor. E é o fracassado Vladimir (Daniel Furlan) quem aparece para ajudá-la a superar sua crise.

O longa conta ainda com Pedro Wagner, Mario Gomes, Patricia Travassos, Luciana Paes, Laura Neiva, Felipe Torres e Fábio Marcoff, no elenco.