Aos 5 anos, Saroo Brierley vivia no pequeno povoado de Ganesh Talai, na Índia. Brierley ainda não era seu sobrenome, e ele dividia uma casa de apenas um cômodo com a mãe e os três irmãos. Um dia, ao sair com o irmão, de 14 anos, Saroo se perdeu. Acabou entrando num trem por engano, atravessou o país e foi parar em Calcutá, uma das maiores cidades da Índia. Depois de sobreviver sozinho nas ruas, foi levado para uma agência e adotado por um casal australiano. Apenas 26 anos depois, já adulto, é que ele conseguiu reencontrar sua cidade e sua família perdida.

É o próprio Saroo quem narra sua história em “Uma Longa Jornada para Casa”, que chega às livrarias pela Record. O relato também deu origem a “Lion – Uma Jornada para Casa”, filme que estreia nos cinemas brasileiros em 16 de fevereiro e está indicado ao Oscar nas categorias Melhor filme, ator coadjuvante (Dev Patel), atriz coadjuvante (Nicole Kidman), roteiro adaptado, direção de arte e trilha sonora original.

No livro, Saroo evoca suas lembranças da infância na Índia. Conta que os cinco dormiam em lençóis sobre o chão formado por lama, esterco de vaca e palha. Às vezes, não tinham comida em casa e era preciso pedir aos vizinhos. Os irmãos mais velhos passavam o dia nas ruas, tentando arranjar dinheiro e alimento. E foi numa dessas incursões que o menino se perdeu. O autor lembra ainda dos dias que passou sozinho pelas ruas de Calcutá, das dificuldades e das pessoas que o ajudaram; fala sobre a família e a vida na Austrália; do tempo que passou tentando descobrir suas origens; e, enfim, da viagem de reencontro.

Por causa da pouca idade, Saroo não sabia nem o nome do local onde morava, nem mesmo seu próprio sobrenome. Foi apenas 26 anos depois de sua adoção, com a ajuda do Google Earth, que ele conseguiu buscar sua velha casa. E a jornada para rever e se reintegrar com sua família biológica foi ainda mais intensa do que ele imaginava. O livro traz também um encarte com fotos do autor ao lado de suas duas famílias e ao longo de sua viagem de redescoberta pela Índia.

Dirigido por Garth Davis (da série “Top of the Lake”), o filme “Lion – Uma Jornada para Casa” já havia sido indicado a quatro Globos de Ouro. O longa é protagonizado por Dev Patel, de “Quem Quer Ser um Milionário?”, e tem ainda Nicole Kidman e Rooney Mara no elenco.

Sobre o autor: Saroo Brierley nasceu em Khandwa, na Índia, e hoje vive em Hobart, na Tasmânia, onde gerencia com o pai a empresa da família, a Brierley Marine. A história de sua vida já foi publicada em diversos países.

Uma Longa Jornada para Casa

Autor: Saroo Brierley

Tradução: Evandro Ferreira

Editora: Record

Páginas: 224

Preço: R$ 34,90