© Bianca Aun

Vencedor do Festival de Brasília de 2016, o longa A Cidade onde Envelheço chega aos cinemas no dia 9 de fevereiro, como o primeiro filme distribuído através do projeto Sessão Vitrine Petrobras. Na quarta, dia 8, a diretora Marília Rocha e as atrizes Elizabete Francisca e Francisca Manuel participam de um debate, logo após a exibição do filme, às 20h, no Espaço Itaú de Cinema Augusta, em São Paulo.

O filme traz como mote a relação de duas amigas portuguesas, que migram para o Brasil em momentos diferentes, a intimidade entre elas e suas visões sobre as peculiaridades do país. A diretora se inspirou na história da atriz Francisca Manuel, uma das protagonistas do filme, para desenhar o roteiro do longa. Para ela, o paradoxo vivido pela atriz entre a saudade de casa e, ao mesmo tempo, o desconforto de voltar à terra natal, foi a principal fonte de inspiração.

Passada em Belo Horizonte, a produção aborda de maneira natural e espontânea as barreiras e estranhamentos culturais entre Brasil e Portugal do ponto de vista de duas imigrantes de personalidades bem diferentes. Enquanto Francisca (Francisca Manuel), que já vive no Brasil há um ano, tem um olhar um pouco mais crítico sobre o comportamento dos brasileiros, Teresa, recém-chegada à capital mineira e com fome de novas descobertas, tem uma visão mais leve sobre os hábitos locais. O contexto do filme é envolvido pelo próprio dilema da dupla: se é possível se sentir em casa onde quer que se esteja. Tudo isso embalado por uma trilha sonora que inclui Jonnata Doll & Os Garotos Solventes e Jards Macalé.

O filme estreia nas seguintes cidades: Rio Branco (Cine Teatro Recreio), Maceió (Cine Arte Pajuçara), Fortaleza (Cinema do Dragão), Brasília (Cine Brasília e Espaço Itaú de Cinema Brasília), Vitória (Cine Metrópolis), Goiânia (Cine Cultura Goiânia), São Luís (Cine Praia Grande), João Pessoa (Cine Banguê e Cinespaço Mag Shopping), Recife (Cine São Luís), Teresina (Cine Teresina), Curitiba (Cineplex Batel, Cinemateca de Curitiba e Espaço Itaú de Cinema Curitiba), Niterói (Cine Arte UFF), Rio de Janeiro (Espaço Itaú de Cinema Botafogo), Porto Alegre (Cine Bancários e Espaço Itaú de Cinema Porto Alegre), Aracaju (Cine Vitória), São Paulo (Espaço Itaú de Cinema Augusta e Caixa Belas Artes), Palmas (Cine Cultura Palmas), Salvador (Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha), Belo Horizonte (Cinema Belas Artes), Santos (Cinespaço Miramar) e Belém (Cine Líbero Luxardo).

A Sessão Vitrine Petrobras, criada pela Vitrine Filmes, com o intuito de levar ao público um cinema de qualidade, original, que retrata a cultura do país e que se destaca nos principais festivais brasileiros e internacionais, fica em cartaz permanentemente, com ingressos reduzidos de até R$ 12, um lançamento a cada duas semanas e horários fixos em cinemas de mais de 20 cidades, tornando-se uma agenda cultural para o espectador, fortalecendo o circuito alternativo e investindo na formação de novas plateias.