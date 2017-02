A ANCINE começou a disponibilizar em seu portal a aferição dos indicadores propostos para o cumprimento de metas aprovadas no Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual – PDM. O documento aprovado pelo Conselho Superior do Cinema em 2012 estabelece as bases para o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, entre 2010 e 2020. Formulado pela ANCINE, o Plano funciona como um guia para as ações do poder público para o setor. Partindo de um diagnóstico detalhado, definiu as diretrizes para o fortalecimento da indústria, com destaque para a ocupação do mercado interno e atenção para a inserção internacional de conteúdos brasileiros. Em suas diretrizes e indicadores, o PDM apresenta metas e situações parametrizadas para o meio (2015) e o final do período (2020).

Com base em informações de mercado coletadas pela Agência, o trabalho apresenta um monitoramento da situação dos indicadores em 2015 comparando-os com as metas pactuadas pelo PDM, com o objetivo de avaliar a efetividade das políticas públicas adotadas e seu impacto em relação a cada um dos indicadores previstos, a fim de permitir subsídios para possíveis ajustes nas ações regulatórias e de fomento da Agência.

Além de uma planilha que apresenta as metas e indicadores previstos para cada diretriz ao lado dos dados relativos ao monitoramento dos indicadores em 2015 e aos percentuais de cumprimento da meta e de crescimento previsto e alcançado, também estão sendo disponibilizadas notas explicativas relativas a cada uma das diretrizes do Plano. As notas trazem análises que contextualizam os dados e explicam fatores que influenciaram no alcance das metas.

Por conta do volume e da complexidade do conjunto dos indicadores do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual, a ANCINE optou por realizar a sua aferição em lotes. Neste primeiro momento, estão sendo disponibilizadas as aferições dos indicadores relacionados às diretrizes 1 e 2: “Ampliar e diversificar a oferta de serviços de exibição e facilitar o acesso da população ao cinema”; e “Desenvolver e qualificar os serviços de TV por assinatura e de vídeo por demanda oferecidos em todos os ambientes, e ampliar a participação de programadoras nacionais e do conteúdo brasileiro nestes segmentos de mercado”.

Clique aqui para acessar a aferição de resultados dos indicadores das diretrizes do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual.