No ano em que a produção de animações no Brasil completa um século, o diretor Ale McHaddo, da 44 Toons! lança “Bugigangue no Espaço”, o 44° filme do gênero feito no país. Voltado ao público infantil, o longa-metragem, distribuído pela Imagem Filmes, estreia dia 23 de fevereiro, em cerca de 400 salas, a maior abertura de uma animação nacional. Além disso, será o primeiro filme brasileiro a ser exibido com tecnologia D-BOX da Rede Cinemark, levando uma experiência mais imersiva para o espectador.

O diretor Ale McHaddo já havia explorado o universo do filme no curta “Bugigangue – Controle Remoto”, lançado em 2010, primeira produção nacional em 3D.

Com vozes de Danilo Gentili, Maisa Silva e Rogerio Morgado, a animação narra as aventuras de sete amigos que se unem a um grupo de alienígenas para salvar o mundo do vilão Gana Golber. Ao longo da trama, os personagens encontram figuras icônicas da cultura pop, como Yoda, Mario, Seu Madruga, ET de Varginha e Chupa Cabra.

A história é embalada pela Orquestra Sinfônica de Budapeste, responsável por gravar as músicas compostas por Alexandre Guerra. O som grandioso é inspirado em clássicos como “Star Wars” e também mescla toques de humor com as harmonias do theremin e da viola caipira. A trilha sonora está disponível para streaming e download nas principais plataformas digitais (iTunes, Deezer, Spotify, Rdio, entre outras) desde o dia 18 de fevereiro.