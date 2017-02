O Programa Encontros com o Cinema Brasileiro, iniciativa da ANCINE com o objetivo de aumentar a visibilidade do nosso cinema no mercado internacional, investindo na aproximação das relações com os curadores dos principais festivais do mundo, divulgou nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, os onze longas-metragens que serão exibidos aos curadores François-Michel Allegrini, da Seleção Oficial, e Anne Delseth, da Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de Cannes. Os filmes terão sessões exclusivas, no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de março.

Os curadores fizeram a seleção tomando por base os teasers e informações fornecidas pelos produtores nas inscrições do Programa. Os filmes escolhidos, nesta que é a 21ª edição do Programa, foram os seguintes:

“Alguma Coisa Assim”, de Esmir Filho e Mariana Bastos (Saliva Shots)

“Azougue Nazaré”, de Tiago Melo (Lucinda Produções)

“Construindo Pontes”, de Heloisa Passos (Máquina Filmes)

“Modo de Produção”, de Dea Ferraz (Alumia)

“Mormaço”, de Marina Meliande (Duas Mariola)

“Praça Paris”, de Lucia Murat (Taiga Filmes)

“Amores de Chumbo”, de Tuca Siqueira (Plano 9 Produções)

“Baronesa”, de Juliana Antunes (Ventura Produções Audiovisuais)

“O Último Pajé”, de Luiz Bolognesi (Buriti Filmes)

“Mar Verde, Terra Preta”, de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira (Aroma Filmes)

“Para’í”, de Vinicius Toro (Travessia Filmes)

Três entre as onze produções selecionadas são de empresas associadas do Programa Cinema do Brasil, parceiro institucional do Programa.