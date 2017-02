A 11ª edição da MOSCA – Mostra Audiovisual de Cambuquira, que acontecerá entre 12 e 16 de julho, está com inscrições abertas, até 12 de março, através do site www.mostramosca.com.br. Podem ser inscritos filmes de qualquer categoria e gênero com duração máxima de 25 minutos. O caráter competitivo se dará apenas através do Júri Popular. Os espectadores poderão votar nos curtas ao final de cada sessão para escolher os premiados.

A MOSCA é uma mostra de filmes de curta-metragem que acontece na antiga sala de cinema de Cambuquira, cidade do Circuito das Águas no Sul de Minas. O antigo cinema permaneceu fechado por 20 anos e foi reaberto como espaço cultural em 2001.

A mostra, que exibe também filmes internacionais, tem na produção brasileira de curtas-metragens o foco principal. O público participa elegendo por Júri Popular os melhores curtas da mostra nas categorias: Mostra Brasil, Mostra Internacional, Mostra Infanto Juvenil (para curtas brasileiros e internacionais), e podem haver sessões temáticas, de acordo com a programação da edição, como a tradicional Sessão da Meia Noite.

Além da exibição de curtas, a mostra conta com debates, oficinas, clubinho para crianças, Café da MOSCA e itinerâncias através do projeto MOSCA NA ESCOLA. A programação é gratuita.