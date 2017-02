O III Fronteira – Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental (FFF), que no mês de março exibe, em Goiânia, dezenas de filmes documentários e experimentais, também será um espaço de ampla reflexão e crítica para uma dezena de pesquisadoras previamente selecionadas. Este ano, o festival prevê uma abertura diferenciada para o público e para as temáticas da mulher enquanto criadora e crítica do cinema produzido no mundo.

As inscrições para a Residência chamada Estado Crítico, que acontece durante quatro dias do evento, já estão abertas e seguem até o dia 01 de março. Durante a semana do evento, dez selecionadas terão a oportunidade de investigar mais profundamente os filmes das mostras e refletir acerca de problemas ligados à crítica de cinema, à arte e à cultura visual, e à presença da mulher no campo do audiovisual. Esta parte do projeto busca alavancar e estimular o pensamento, a escrita e a leitura crítica, oferecendo uma experiência de imersão e embate.

Para participar da Residência, a candidata deverá preencher a ficha de inscrição que estará disponível no site do festival, www.fronteirafestival. com . Na própria ficha de inscrição, a interessada postará uma carta de apresentação de no máximo 4.000 toques, resumindo sua experiência crítica e indicando suas expectativas em relação ao Fronteira e à Residência Estado Crítico. Será preciso indicar também pelo menos um texto sobre cinema publicado, em qualquer veículo, meio ou contexto. As inscrições são abertas a mulheres de todo o Brasil.

Durante a Residência, cada participante deverá produzir um texto diário de uma ou duas laudas sobre os filmes exibidos. Ao final, um artigo também será produzido a partir das questões discutidas ao longo do trabalho. Esse último produto da Residência será publicado em um livro eletrônico, um E-book. Essa obra literária, que deverá ser finalizada após o término da programação, servirá tanto como registro histórico do acontecimento, quanto como fonte para pesquisadores das mais diversas áreas.