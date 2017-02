Hilda adora aventuras, seja acampar numa noite chuvosa ou explorar a paisagem montanhosa nos arredores de casa. Durante uma expedição pelas colinas, ela encontra uma pedra muito suspeita: de dia, é apenas uma rocha engraçada, mas à noite se transforma num troll!

Enquanto faz um desenho no caderno para registrar sua mais nova descoberta, Hilda acaba pegando no sono, e, ao acordar, o troll desapareceu. Agora, no caminho de volta para casa, Hilda terá de lidar com uma floresta assustadora, um gigante perdido, um homem de madeira misterioso e um sino tilintante.

Inspirado no folclore nórdico, este quadrinho de cores vivas mistura realidade e fantasia para criar um universo deslumbrante, de onde crianças e adultos não vão querer sair.

A história em quadrinhos Hilda e o Troll, escrita por Luke Pearson e lançada em fevereiro, pela Quadrinho na Cia., da Companhia das Letras, irá virar animação e será exibida na Netflix em 2018.

Sobre o autor: Luke Pearson nasceu em 1987, na Inglaterra, é cartunista e ilustrador. Já recebeu indicações ao prêmio Eisner nas categorias de Melhor Roteirista/ Ilustrador e Melhor Publicação para Crianças. Criou os storyboards de vários episódios do desenho animado Hora de Aventura.

Hilda e o Troll

Autor: Luke Pearson

Tradução: André Conti

Editora: Quadrinhos na Cia./Companhia das Letras

Páginas: 48

Preço: R$ 39,90