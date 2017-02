Atriz e cantora, Odete Lara é uma das grandes estrelas brasileiras. Uma das nossas mais importantes atrizes, esteve em obras fundamentais do cinema brasileiro sempre com uma presença magnética. A Mostra Odete Lara, em sua homenagem, tem entrada franca e acontece de 23 de fevereiro a 12 de março, na Cinemateca Brasileira.

Nascida em São Paulo, começou sua carreira na recém-inaugurada TV Tupi. Em seguida, estreou nos palcos do TBC – Teatro Brasileiro de Comédia, compondo o elenco da companhia teatral. Estreou no cinema em O Gato de Madame (1956), de Abílio Pereira de Almeida, e compôs o elenco de comédias clássicas, como Absolutamente Certo (1957), de Anselmo Duarte, e Mulheres e Milhões (1961), de Jorge Ileli. Pelo selo Elenco, lançou um disco em dupla com Vinícius de Moraes em 1963, registro ao vivo do espetáculo Skindô, do mesmo ano. Teve grande destaque na dupla com Norma Bengell no clássico Noite Vazia (1964), de Walter Hugo Khouri. Lançou um clássico da música brasileira, o álbum Contrastes (1966), com canções de Chico Buarque, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, entre outros. Copacabana me Engana (1968), de Antonio Carlos da Fontoura, é outro momento marcante de sua carreira cinematográfica, e segue em papéis cada vez mais arriscados em filmes como O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969) e Câncer (1972), de Glauber Rocha, e Os Herdeiros (1970), de Carlos Diegues. Repete a parceria com Fontoura no clássico A Rainha Diaba (1974). Cinco anos depois, faz sua última participação no cinema em O Princípio do Prazer (1979), de Luiz Carlos Lacerda. Odete Lara publicou alguns livros, como Eu, Nua, que serviram de inspiração – bem como sua trajetória – para Lara (2002), longa-metragem da atriz e cineasta Ana Maria Magalhães.

Ao todo, a mostra exibirá 10 filmes estrelados por Odete Lara, mais da metade em 35mm. A programação completa pode ser conferida no site www.cinemateca.gov.br.

Mostra Odete Lara

Data: 23 de fevereiro a 12 de março

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo/SP – (11) 3512-6111