Estão abertas as inscrições para curtas-metragens participarem do projeto EmPodera!, sendo aceitos filmes com temática de gênero, voltados principalmente para o empoderamento feminino, produzidos a partir de 2010, com duração máxima de 35 minutos, podendo ser ficção, documentário, animação, videoclipes ou vídeos experimentais.

Serão realizados, gratuitamente, ações culturais de produção, difusão e formação, em equipamentos públicos, incentivando discussões sobre o empoderamento feminino, autopercepção e identidade, através de ações assertivas, de prevenção e educação, para a mudança social através da arte.

O projeto EmPodera! será realizado entre os meses de março e abril, em espaços culturais da cidade de Campinas, onde acontecerão sessões de curtas-metragens, debates, oficinas de fotografia, percepção corporal, e intervenções artísticas.

O regulamento e as inscrições podem ser conferidos através do site http://projetoempodera.blogspot.com.br. Também há opção de inscrição pelo site https://festhome.com.