O RioContentMarket, maior evento de conteúdo audiovisual da América Latina, divulgou a programação da sua sétima edição, que será de 8 a 10 de março, no Rio de Janeiro. Nesse ano, os eixos do RioContentMarket serão animação, ficção e documentário.

Como já é tradição do encontro, um time de keynote speakers internacionais apresentará cases e suas experiências no mercado audiovisual. Entre os nomes desse ano, estão Jarl Emsell Larsen, criador da premiada série escandinava Øyevitne (Eyewitness, na versão americana); Alex Hirsch, responsável pela animação Gravity Falls; John Dahl, vencedor do Emmy e vice-presidente e produtor executivo de conteúdo original da ESPN; Michelle Satter, diretora do programa de longas-metragens do Sundance Institute, e Perla Farias, vice-presidente-sênior de desenvolvimento de roteiros da Telemundo Studios.

A programação também conta com encontros e entrevistas com representantes de grupos internacionais como Netflix, Hulu, Vimeo e dos canais CBeebies (BBC), AMC e Canal+. Haverá ainda executivos de grupos multinacionais com foco em conteúdo para a programação dos canais locais, entre eles Viacom, HBO, Discovery, A&E, Sony, FOX e Turner.

Autoridades brasileiras do setor audiovisual são esperadas em debates sobre as políticas para o segmento. Entre os temas a serem abordados no evento, estão as possibilidades para a produção independente nas TVs regionais e o audiovisual em língua portuguesa.

Os primetimes com a TV Globo e com o WDS Studios encerram a programação nos dias 8 e 9, respectivamente. Paralelamente às palestras, acontecem as Rodadas de Negócios, em que os participantes previamente inscritos terão a oportunidade de apresentar seus projetos aos principais players do mercado e fazer negócios. Os projetos selecionados serão divulgados no dia 13 de fevereiro.

Confira a programação.