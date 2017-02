O RioContentMarket será palco da première mundial da série de ficção Rebel, que vai ao ar no fim de março, no primetime do canal americano Black Entertainment Television (BET), do grupo Viacom. Rebel abre a programação oficial do evento, no dia 7 de março, com uma grande celebração à diversidade.

A première será recepcionada pelos atores brasileiros Lázaro Ramos e Camila Pitanga, ambos engajados em ampliar a representatividade de atores, produtores, diretores, roteiristas e outros profissionais negros na produção audiovisual brasileira. Além da presença do diretor John Singleton, conhecido por ter sido o diretor mais jovem indicado ao Oscar (Os Donos da Rua, 1991), a cerimônia terá participação da atriz Danielle Moné Truitt, que interpreta a protagonista da série, e da executiva Zola Mashariki, diretora de programação original do BET.

Rebel se passa na cidade de Oakland, Califórnia, e conta a história de uma ex-policial que abandonou a corporação depois de uma intensa investigação interna, por ter disparado contra seu antigo parceiro na tentativa de impedir que o mesmo atirasse em seu irmão mais novo. Como investigadora particular, Rebel Knight tem de confrontar o assassinato do irmão, enquanto se defende de policiais corruptos em busca de vingança. A narrativa retrata o conflito vivido por policiais negros, especialmente as mulheres, diante da repressão violenta das forças de segurança à população afrodescendente nos EUA. O elenco ainda traz Giancarlo Esposito como tenente Charles Gold, amigo e mentor de Rebel, e o ator e rapper Cliff Smith (Method Man) como ex-marido de Rebel.

A presença de Rebel no RioContentMarket compõe uma série de atividades do evento com foco em promover e valorizar a representatividade no audiovisual.