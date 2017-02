© Jair Magri

Depois de quase dez anos desde a sua última temporada no Brasil, Sésamo retorna com sua icônica série no dia 6 de março, na TV Cultura e TV Brasil, com conteúdo inteiramente inédito. A série de 52 episódios, gravada em novos cenários, no estúdio da TV Cultura, conta com a participação de Palmirinha, Gregório Duvivier, Emicida, Chico César, Bela Gil, Gaby Amarantos, Jair de Oliveira, Tânia Kalil, Céu, Negra Li, Maria Fernanda Cândido, MV Bill, Fernando Fernandes e Ilan Brenman. Novos personagens também integram o elenco da Sésamo, como a encantadora fada Abby Cadabby.

Sempre com o intuito de promover conceitos de cidadania, a escolha dos convidados brasileiros foi feita buscando reafirmar a importância da diversidade como um valor de inclusão, pois diferenças físicas, étnicas, etárias e de gênero são fundamentais para a identidade do espectador, bem como para a formação cidadã das crianças. Além desses temas, a série trabalha, através da personalidade e características de seus personagens, temas como o desenvolvimento pessoal, com ênfase nas habilidades que melhoram o bem-estar emocional e físico das crianças, a sustentabilidade ambiental, a valorização das brincadeiras e múltiplas linguagens como formas delas se relacionarem com o mundo e a alfabetização digital, fornecendo ferramentas e competências essenciais para as crianças do século 21.

Nessa temporada, os monstrinhos peludos aparecem em situações divertidas, criativas e sempre educativas. Abby vai à escola de fadas voadora para aprender, através de magia e encanto, como resolver problemas do cotidiano. Come Come tem seu próprio estúdio, o Migalhas Pictures, e suas aventuras por clássicos do cinema rendem muitas risadas, aprendizado e biscoitos. Grover chega de Grover 2.0., sempre pronto para ajudar a resolver os enigmas de outros monstrinhos em apuros. Os clipes e musicais, como o Musical do Elmo, também são um ponto forte da série, que não abre mão de ensinar através da arte, brincadeiras e da imaginação.

Esta temporada é lançada no contexto de um novo momento da marca que deixa de se chamar Vila Sésamo para se adaptar a uma nova geração, abordando assuntos atuais e utilizando ferramentas do mundo digital. Todo o conteúdo da Sésamo fica disponível no canal oficial do Youtube.