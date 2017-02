A série “O Gravador de Histórias” nasceu do acervo de memórias do cantor e compositor Gereba Barreto, com 50 anos de carreira. Narradas por ele mesmo, essas memórias tratam de ícones da nossa cultura, como Luiz Gonzaga, Domiguinhos, Elba Ramalho, entre outros, e histórias que fizeram parte de suas vidas.

A série é um docudrama, produzida pela TêmDendê Produções, e um dos entrevistados e homenageados na série será o compositor Capinan. Poeta e letrista, José Carlos Capinan é baiano, do município de Esplanada. Nasceu em 1941. Em 1963, depois de uma fase em Salvador, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como publicitário e começou a compor. Hoje coordenador do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), Capinan gravou seu relato como um dos personagens de “O Gravador de Histórias”, no episódio dirigido pelo tocantinense Hermes Leal. Além dele, outros cineastas como Ruy Guerra e Pola Ribeiro também dirigem episódios da série, que tem roteiro de Gustavo Erick e Tiago Pinho. Hermes Leal ainda assina a direção do episódio sobre Dona Militana.

Ao todo, o “O Gravador de Histórias” terá 13 episódios na primeira temporada e será exibido no Canal Cinebrasiltv.