A travesti Glória é dona de um badalado restaurante no Rio, bem-resolvida e bem-sucedida. Mas tem sua vida virada do avesso quando é procurada pela irmã, Graça, com quem não fala há 15 anos e que ainda acha que ela responde pelo nome de Luiz Carlos. Graça está com um aneurisma e tem um objetivo: convencê-la a tomar conta dos sobrinhos, uma menina de 15 anos e um garoto de 8.

Com Carolina Ferraz, Sandra Corveloni, Carol Marra, Cesar Mello, Sofia Marques e Vicente Demori, “A Glória e a Graça” tem direção de Flávio Tambellini e roteiro de Mikael Albuquerque e Lusa Silvestre.

O longa estreia no circuito comercial no dia 30 de março, com distribuição da H2O Films.