A ANCINE – Agência Nacional do Cinema tem presença confirmada na 7ª edição do RioContentMarket, maior encontro de negócios da América Latina, que acontece entre os dias 8 e 10 de março, no Hotel Windsor da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento, realizado pela Brasil Independente Audiovisual (BRAVI), reúne profissionais do audiovisual do mundo todo e é palco de negociações entre players do mercado e produtoras independentes.

No primeiro dia de evento, o diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel, estará à frente da palestra “Ancine Apresenta”, em que fará um balanço dos 15 anos de atuação da Agência e um panorama com as perspectivas futuras e os desafios no audiovisual brasileiro. A palestra será às 17h30, na sala 1.

Este ano, a ANCINE estará presente também em uma série de palestras, no formato de “Perguntas e Respostas”, para apresentar e tirar dúvidas de chamadas públicas que utilizam recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Os encontros acontecem sempre na sala 5A do Hotel e têm duração de 40 minutos cada (sendo 20 minutos para apresentação da ANCINE e 20 para as perguntas dos presentes).

No dia 8, pela manhã, os servidores da ANCINE, Angélica Coutinho e Ricardo Cardoso, iniciam a série de encontros em três sessões distintas. Na primeira, às 10h15, será apresentada as chamadas públicas voltadas para produção e programação para TV (PRODAV 01 e PRODAV 02). Em seguida, os palestrantes apresentam o PRODAV 05, destinado ao desenvolvimento de projetos de obras audiovisuais seriadas e não seriadas de longa-metragem e, na sequência, falam sobre PRODAVs 03 e 13 (as chamadas públicas destinadas, respectivamente, a formação e renovação de núcleos criativos para o desenvolvimento de carteira de projetos audiovisuais).

No dia 9, às 10h15, o Coordenador de Acompanhamento de Projetos, Alexandre Muniz, e o Coordenador de Análise de Direitos, Leandro Mendes, respondem a questões sobre a conciliação do uso de recursos do FSA com recursos captados por fomento indireto federal.

Em seguida, às 11h15, Alexandre Gianni, Coordenador de Suporte Automático, e Gustavo Rolla, especialista em regulação, respondem a questões sobre PRODAV 06 e PRODAV 07, que destinam recursos do FSA a produtoras brasileiras independentes de acordo com o desempenho comercial e artístico de obras audiovisuais brasileiras.

O servidor Gustavo Ciarelli encerra o segundo dia de palestras, às 12h15, respondendo às perguntas sobre contratação das empresas com o agente financeiro do FSA e as obrigações dela decorrentes.

A nova chamada pública, PRODAV 14, que financia a produção de jogos eletrônicos, será discutida no último dia de evento, às 10h15, com a apresentação do Secretário de Políticas de Financiamento, Paulo Alcoforado, e a servidora Deborah Yscava.

Em seguida, às 11h15, a chamada pública destinada a coprodução de longas-metragens com países da América Latina será apresentada pela coordenadora de programas internacionais de cooperação e intercâmbio da Agência, Carina Coelho.

Encerrando a participação da ANCINE no evento, o Secretário de Políticas de Financiamento, Paulo Alcoforado, e a especialista em regulação Renata Pelizon, respondem a questões sobre a linha de Arranjos Financeiros Estaduais e Regionais, que financia, com recursos do Fundo, projetos audiovisuais independentes selecionados em editais promovidos por órgãos e entidades da administração pública. A palestra acontece das 12h15 às 13h.