A animação “Café, um Dedo de Prosa”, de Maurício Squarisi, conta de modo leve e bem-humorado a história do café, e mostra sua importância na história do Brasil. O longa-metragem estreia no Circuito Spcine de Cinema nos CEUs, em São Paulo, a partir do dia 30 de março. Após cada sessão, haverá oficinas de animação com a equipe do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, do qual Squarisi é diretor e cofundador, ao lado de Wilson Lazaretti.

Com codistribuição da Spcine, “Café, um Dedo de Prosa” se desenrola a partir do encontro dos amigos Vera Holtz e Wandi Doratiotto em uma cafeteria. Apaixonados pela bebida, eles travam um bate-papo informal e descontraído sobre a história do café. Acompanhando esse diálogo, o público vai descobrindo muitas curiosidades sobre a bebida mais popular do país, sua importância histórica e influência na economia, política e até na cultura brasileira.

Em seu primeiro longa, o diretor Maurício Squarisi resgata questões como escravidão, Semana de Arte Moderna, imigração e muitas outras, sempre de modo bem-humorado e divertido, sem abandonar a preocupação com o rigor e precisão dos fatos, baseados no livro “A História do Café”, de Ana Luiza Martins.

A obra começou a ganhar vida em 2009, justamente quando Squarisi conheceu o livro de Ana Luiza Martins, foi também a consultora e revisora histórica do filme. Com a paixão pelo café e a descoberta de um livro que documentava tão bem sua história, Maurício Squarisi, que trabalha com desenhos animados desde 1979, começou então a pensar em novas maneiras de apresentar a bebida ao público.

Buscou construir um roteiro que respeitasse a precisão nas informações históricas apresentadas, afinal, o café tem um peso importante na história do país, mas manteve um tom informal, leve e descontraído no filme, o que se comprova tanto na escolha do uso da animação, quanto na seleção dos atores, Vera Holtz e Wandi Doratiotto, que narram a história.

Com 72 minutos, o filme “Café, um dedo de Prosa” é resultado de seis anos de trabalho, concluídos em 2014, e que chega aos cinemas com distribuição da Polifilmes e codistribuição da Spcine.