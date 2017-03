Adaptação para a TV do romance homônimo de Carlos Herculano Lopes, lançado em 2011, a série de ficção “Poltrona 27”, que estreia no Canal Brasil, no dia 6, às 21h, recria as histórias ouvidas pelo escritor Francisco (Tuca Andrada) durante suas viagens pelas estradas de Minas Gerais.

A atração de seis episódios de 25 minutos cada é dirigida e roteirizada por Paulo Thiago e utiliza a dramaturgia e elenco variado para ilustrar os causos que passageiros sentados na poltrona 27 contam a Francisco. Os relatos envolvem questões sobrenaturais, acontecimentos familiares e problemas do passado.

Na estreia, em “O Diamante da Noite”, o escritor se depara com Oscar (Jefferson da Fonseca), garimpeiro que lhe conta dois casos: a de Salvador (Eraldo Fontiny), um garimpeiro que morre e ressuscita, causando espanto em sua cidade, e a de Dioclones (Camilo Lelis), homem que encontra a morte em forma de gente.

As gravações aconteceram entre novembro e dezembro de 2015, nos municípios mineiros de Jaboticatubas, São José da Serra, Taquaraçu de Minas, Santa Luzia e Sabara.