O documentário Central retrata, de dentro das celas, a realidade de um dos mais precários presídios do mundo. Dirigido por Tatiana Sager e com codireção de Renato Dornelles, a produção usa como ponto de partida o Presídio Central de Porto Alegre para traçar uma radiografia da crise nas penitenciárias brasileiras. Em 2008, O Presídio Central foi considerado o pior do país pelo Congresso Nacional e um dos piores da América Latina pela Organização dos Estados Americanos (OEA).

Além da narrativa vista sob a ótica dos diretores, o documentário traz o olhar dos próprios presos. Com câmeras nas mãos, os detentos captaram imagens diretamente nas galerias, onde nem mesmo a polícia tem acesso. Superlotação, falta de infraestrutura e de higiene, má alimentação, uso liberado de drogas, além de uma rotina de execuções e maus tratos disfarçados em um discurso de ordem são evidenciados no longa-metragem.

Entender a lógica do encarceramento em massa é mergulhar na história de um Brasil pouco conhecido em que o Estado atua na contramão da própria reconquista da liberdade e ressocialização dos cidadãos infratores. A partir de depoimentos de policiais militares, familiares, presos, o sociólogo Marcos Rolim e autoridades – como o juiz Sidinei Brzuska, da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre, e o promotor de Justiça Gilmar Bortolotto – o filme desnuda as diversas faces de uma mesma história, procurando expressar a autenticidade de um mundo que corre à margem. Mas que está absolutamente integrado à nossa estrutura social.

O documentário é uma produção da Panda Filmes, inspirado no livro Falange Gaúcha – A História do Crime Organizado no RS, de Renato Dornelles, que aborda a dimensão das disputas de poder entre as facções, os conceitos de violência simbólica e econômica, segregação e vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, os conceitos de vingança privada e universidade do crime.

Central recebeu os prêmios de melhor documentário de língua portuguesa no FESTin, em Portugal (2016), de melhor documentário no 33° Prêmio dos Direitos Humanos de Jornalismo (2016) e de Finalização FAC-RS (2014). Também participou da seleção oficial do Florianópolis Audiovisual do Mercosul (FAM), em Santa Catariana (2016), do DocMontevideo, no Uruguai (2016), da Mostra Panorama do Festival Visões Periféricas, no Rio de Janeiro (2016) e da Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado (2016).

O longa entra em cartaz em salas do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre no dia 30 de março.