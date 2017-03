"Nuvens de Maio" (1999)

A mostra Imagens da Turquia – O cinema de Nuri Bilge Ceylon, que acontece na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 7 a 12 de março, apresenta uma retrospectiva do premiado cineasta turco, com a exibição, na íntegra, de toda a obra de um dos diretores mais aclamados da atualidade, mas ainda pouco conhecido no Brasil. A programação inclui os sete longas-metragens da carreira de Ceylon, a maioria inédita no circuito nacional, além de um curta-metragem. Cada filme será exibido em duas sessões diferentes.

Ceylan estreou seu primeiro trabalho, Cocoon, no Festival de Cannes de 1995, e desde então tem agradado à crítica especializada. Apesar de não ter uma filmografia muito extensa, todos os seus filmes foram exibidos em grandes festivais internacionais, como Berlim ou Cannes, e saíram de lá premiados. Um exemplo mais recente é o longa Sono de Inverno (Winter Sleep), premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 2014. Entre outros destaques da mostra, estão Climas (Climates), premiado com o Fipresci em 2006, e Três Macacos (Three Monkeys), pelo qual ganhou o prêmio de melhor diretor, em 2008, em Cannes.

Ao remeter a diretores consagrados como Ingmar Bergman, do qual Ceylan se revela fã, Yasujiro Ozu e Robert Bresson, o diretor turco cria obras densas e cheias de personalidade, onde os personagens são homens e mulheres comuns, repletos de conflitos. Tais nuances encurtam a distância entre as culturas turca e brasileira e fazem com que qualquer pessoa se identifique com seus filmes, se projetando na tela.

A programação inclui, ainda, a distribuição de um catálogo contendo dados biográficos, textos, fotos e entrevistas com o homenageado, além de um debate com o curador da mostra, Julio Constantini. O bate-papo será realizado no dia 10 de março, às 19h, e contará com a presença de críticos e cineastas convidados. A entrada é franca.

A programação completa da mostra está disponível em www.caixacultural.gov.br.

Mostra Imagens da Turquia – O cinema de Nuri Bilge Ceylan

Data: de 7 a 12 de março

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 2 – Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô e VLT: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Lotação: 81 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência