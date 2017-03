Após ser exibido em dezenas de festivais, Era o Hotel Cambridge, da diretora Eliane Caffé, estreia nesta quinta-feira, dia 16 de março, em São Paulo, Brasília e Recife. O filme narra a trajetória de refugiados recém-chegados ao Brasil que, juntos com trabalhadores sem-teto, ocupam um velho edifício abandonado no centro de São Paulo. Em meio à tensão diária da ameaça do despejo, revelam-se dramas, situações cômicas e diferentes visões de mundo.

A preparação do projeto levou dois anos e foi gerido por um coletivo que permitiu transformar todo o edifício (que é zona de conflito real) no set criativo da filmagem. Esse coletivo foi composto por quatro frentes principais: equipe de produção do filme; lideranças da FLM (Frente de Luta pela Moradia); grupo dos refugiados e núcleo de estudantes de arquitetura da Escola da Cidade. Por meio de oficinas dentro da ocupação, surgiu a matéria-prima para o aprimoramento do roteiro e da direção de arte. A ousadia do experimento garantiu autenticidade e força dramática ao o filme.

Junto com a estreia do filme, a Edições Sesc São Paulo lançará o livro Era o Hotel Cambridge: Arquitetura, Cinema e Educação, da arquiteta e diretora de arte Carla Caffé. A obra registra a experiência pedagógica e artística da autora em parceria com alunos do curso de arquitetura da Escola da Cidade, experiência essa que explorou as fronteiras entre arquitetura e cinema e entre arte e educação ao desenvolver o trabalho cenográfico, o desenho dos figurinos e a direção de arte do filme de Eliane Caffé, premiado nos festivais: 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes; 11º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro (Melhor Atriz – Suely Franco, Melhor Longa segundo o Júri ABRACCINE e Melhor Longa segundo o Júri Oficial); 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (Prêmio de Melhor Filme – Voto Popular); 18º Festival Internacional do Rio de Janeiro | Première Brasil (Prêmio da CRÍTICA FRIPESCI; Melhor Filme – Voto Popular e Melhor Montagem); 64º Festival de San Sebastián | Horizontes Latinos (Menção Honrosa – Prêmio Spanish Cooperation); Hubert Bals Fund |Apoio para Pós-Produção (Festival Internacional de Rotterdam); entre outros.

Leia entrevista exclusiva da diretora Eliane Caffé à Revista de CINEMA.