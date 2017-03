“Eu te Levo”, primeiro longa-metragem do diretor Marcelo Müller, estreia nos cinemas brasileiros em 23 de março, com produção da Academia de Filmes, distribuição da Pandora e codistribuição da Spcine.

Com fotografia em preto e branco e traços autobiográficos, o filme focaliza Rogério (Anderson Di Rizzi), um tipo calado que ainda mora com a mãe, Marta (Rosi Campos), em Jundiaí, cidade industrial do interior de São Paulo. Com a recente morte do pai, ele se vê obrigado a cuidar da loja da família, embora não saiba realmente o que quer fazer da vida. Perdido, ainda de luto, acredita que a solução para os seus problemas é resgatar um antigo sonho de infância.

O foco narrativo radicalmente vinculado ao protagonista é um dos recursos que possibilitam essa experiência de imersão. Tudo que o espectador vê está filtrado pelo personagem, sob a sombra do conflito entre a comodidade de uma vida pré-programada e o desejo de trilhar o próprio caminho. Entre mentiras, segredos, dúvidas e longas viagens de carro na companhia de Cris (Giovanni Gallo), seu vizinho, Rogério luta para amadurecer.

“Eu te Levo” levanta um debate sobre a chamada “Geração Canguru” – jovens de 25 a 34 anos que permanecem vivendo com os pais ou voltam a morar com eles por opção.