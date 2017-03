O Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação está com inscrições abertas até o dia 24 de abril. Podem se inscrever filmes de animação, feitos a partir de janeiro de 2015, de até 20 minutos de duração para curtas e a partir de 50 minutos para longas. Também serão aceitos filmes híbridos, que utilizem técnicas de animação em pelo menos 25% de sua duração. O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.lanternamagicafestival. com . As inscrições são gratuitas.

Essa é a primeira edição do festival, que faz sua estreia em 2017 no calendário de cinema de Goiânia/GO entre os dias 13 e 18 de junho. O Lanterna Mágica tem o intuito de promover e difundir o mercado de animação mundial, com programação de mostras competitivas internacionais, uma de curtas e outra de longas, que premiarão os realizadores em diversas categorias. Também promove a Mostra História da Animação em Goiás, que homenageia realizadores goianos ao longo de sua trajetória, seguida de um debate para aprofundar a discussão de como o Estado se projeta no mercado nacional e internacional.

Mostras infanto-juvenis foram elaboradas especialmente para alunos de escolas públicas, a fim de despertar o interesse e as discussões em sala de aula sobre as temáticas dos filmes. Indo além das exibições, o objetivo do festival é promover debates e encontros que contribuem diretamente na formação e na valorização do mercado de animação do Estado, projetando-o internacionalmente.